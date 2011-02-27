На 5 лет осужден виновный в гибели четырех подростков

Новомосковский горрайсуд Днепропетровской области осудил к 5 годам заключение 30-летнего местного жителя, признанного виновным в нарушении действующих на водном транспорте правил движения, что стало причиной гибели четырех человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Преступление произошло 1 мая 2010 года на реке Самара в районе города Новомосковска, где 5 ребят 15-17 лет катались на небольшой мотолодке «Южанка». На это судно на большой скорости налетела другая моторная лодка «Maxum 1800XP». В результате четверо парней погибли.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела, возбужденного по статье 291 Уголовного кодекса Украине, было установлено, что 30-летний водитель управлял лодкой «Maxum 1800XP» в состоянии алкогольного опьянения. При этом он не имел судового билета, свидетельства о пригодности лодки к плаванию, соответствующей квалификации и пренебрегал всеми правилами судоходства.