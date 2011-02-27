Музей в ставке Гитлера - вопрос важный и чувствительный

Представители Великобритании и Швейцарии считают интересным и социально важным создание историко-мемориального комплекса на территории ставки «Вервольф» под Винницей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили в Виннице в ходе семинара молодых мэров городов Восточной Европы.

В частности, Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР отметил, что знает о существовании такой экспозиции и считает, что это всегда будет интересно для туристов. «Я знаю, что такая экспозиция есть и это всегда будет интересно для туристов. Потому что все, что касается развития Второй Мировой войны – всегда интересно для наших граждан», - отметил он.

Л.ТЕРНЕР также добавил, что «к сожалению, я пока эту ставку не видел, и мне интересно было бы ее посмотреть».

Директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Мануель ЭТТЕР сказал, что вопрос создания подобного музея или мемориального комплекса в любом случае чрезвычайно чувствителен с социальной точки зрения. «Вопрос сохранения памяти и восприятие разными людьми исторического события может быть очень социально чувствительным, но я хотел бы сказать, что мы поддерживаем идею сохранения человеческой памяти о трагических событиях, которые происходили», - прокомментировал М.ЭТТЕР.

Как сообщал УНИАН, глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА настаивает на создании туристического маршрута на «Ставку Вервольф», который планируется открыть ко Дню Победы 9 мая 2011 года. Н.ДЖИГА также предполагает, что областной бюджет будет иметь 2% дополнительного дохода после создания историко-мемориального комплекса памяти жертв фашизма на территории ставки «Вервольф».

Справка УНИАН. Ставка Гитлера "Вервольф" (нем. Werwolf - «оборотень») размещалась в 8 км к северу от Винницы возле с. Коло-Михайливка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для последующих боевых действий в направлении Ирана и Индии. Строительство велось с осени 1941 г., действовать ставка начала с апреля 1942; в марте 1944 г. в канун немецкого отступления ставку взорвали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Прусии. Имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытий - 4,5 м.