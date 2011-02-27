Медсестру будут судить за взрыв в детском саду

Прокуратура Днепровского района Херсона направила в суд дело с обвинительным заключением в отношении медсестры Херсонского специального детского сада №8, в котором в ноябре прошлого года произошел взрыв кислородного баллона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

Согласно сообщению, следствием установлено, что 16 ноября 2010 года медсестра, находясь в одном из служебных помещений детского сада, "грубо нарушая требования законодательства про охрану труда, не убедившись в исправности прибора для приготовления кислородного коктейля, в присутствии детей приступила к приготовлению кислородной пенки".

В результате, как выяснило следствие, из-за "неплотного соединения вентиля с редуктором кислородного аппарата возникло горение кислородного аппарата, в результате чего детям были нанесены телесные повреждения от огня".

Медсестру обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), максимальный срок наказания по которой - 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 16 ноября около 11.00 в детском саду №8 в Херсоне произошел взрыв аппарата для приготовления кислородных коктейлей. В результате ЧП пострадали двое 4-летних детей, а также медсестра, которая готовила кислородный коктейль.