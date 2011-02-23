Из-за гибели человека уволен начальник управления газификации

В Нежине Черниговской области из-за гибели человека от отравления угарным газом уволен начальник городского управления газификации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила председатель правления "Черниговгаза" Алла ЯРОВАЯ.

По ее словам, продолжается проверка несчастного случая, который произошел на прошлой неделе, когда погиб 19-летний парень. Однако руководитель управления, за указанию профильного министерства, уволен даже без предварительного служебного расследования.

Как отметила А.ЯРОВАЯ, причиной трагедии в Нежине стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. "Абонент нарушил все правила эксплуатации газового оборудования", - сказала она.

А.ЯРОВАЯ заметила, что в квартире на кухне форточка была заклеена, тяга в доме нормально не работала. Кроме того, жильцы сделали некоторые изменения оборудования для эстетичного вида кухни, и угарный газ попадал в помещение. Накануне гибели соседка вызывала “скорую” жильцам этой квартиры и врачи оказывали неотложную помощь из-за отравления угарным газом, но после этого в газовую службу никто не обращался. В следующий раз, пока врачи спасали женщину, которой стало плохо, 19-летний парень умер.

Председатель правления "Черниговгаза" также заметила, что в этой трагедии есть вина и работников местного ЖЭКа, которые выдали фиктивный акт о проверке дымовых каналов дома. В действительности, по ее словам, никто проверки не проводил и вентиляция не работала.