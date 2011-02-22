Эксперты объясняют, почему дорожает аренда квартиры в Киеве

Повышение стоимости аренды квартир в Киеве вызвано изменениями в налогообложении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель комитета по внешним связям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Клавдия ГОНЧАРОВА сегодня после пресс-конференции.

«Арендаторы стараются заложить свои налоги в стоимость аренды. Поэтому это является первичным в повышении стоимости аренды», - сказала она.

К.ГОНЧАРОВА добавила, что рост стоимости аренды соизмерим со ставками налогообложения сделок по аренде жилья.

Она отметила, что, согласно новому налоговому законодательству, с 1 января т.г. налогом облагается доход от аренды (субаренды), который платят арендодатели и арендаторы-юридические лица.

При этом при продаже дома, дачного участка, земли, квартиры, если их собственник владел данным имуществом меньше трех лет, сделки облагаются 5%-ным налогом от стоимости недвижимости. При этом налог должен быть уплачен до нотариального заверения договора мены или продажи.

При продаже любого имущества нерезидентами Украины оно облагается 15%-ным налогом от стоимости имущества.

По мнению председателя комитета по аналитике ССНУ Всеволода ЖОГОЛЕВА, стоимость аренды квартир в столице в этом году будет расти. «Стоимость аренды в гривнях будет повышаться. Это будет не стабильный рост, а, скорее, скачкообразный. Может быть, к весне какое-то оживление, может быть, к осени».

По данным ССНУ, средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир в спальных массивах составляет 3,2 тыс. грн., 2-комнатных квартир – около 4 тыс. грн., 3-комнатных квартир – 5-5,5 тыс. грн. При этом в центре (ул. Грушевского, Паторжинского) стоимость аренды квартир может достигать 20 тыс. долл.

В.ЖОГОЛЕВ отметил, что в прошлом году стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 10%.