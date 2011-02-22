Община УПЦ МП разобрала Свято-Покровскую церковь

В поселке Сосница Черниговской области религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата разобрала Свято-Покровскую деревянную церковь, построенную в 1874 году, обещая ее последующую реконструкцию.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным областной инспекции охраны памятников, церковь не имела никакого охранного статуса, поскольку в 1991 году районная власть не предоставила в инспекцию необходимых документов.

Теперь от храма осталась только колокольня в псевдорусском стиле, а собственно церковь разобрана до основания. Уже сделан новый фундамент.

Местные жители рассказывают, что старинный храм развалить было очень тяжело, даже рвались тросы, когда стены растягивали тяжелыми гусеничными тракторами.

В Украинском обществе охраны памятников истории и культуры утверждают, что храм религиозная община разрушила без каких-либо разрешений и планов последующей реконструкции. Как именно будет выглядеть сооружение в будущем, пока не известно.

Настоятель Свято-Покровской церкви отец ИОАНН планирует на церковной территории возвести новый храм, для которого уже заготовлено немало строительных материалов.

В то же время член Союза писателей Украины Николай АДАМЕНКО был против строительства нового храма, аргументируя тем, что для жителей Сосницы Свято-Покровская церковь значит гораздо больше, чем просто новое культовое сооружение, тем более, что ее в свое время посещал кинорежиссер Александр Довженко.

Представители религиозной общины говорят о проведении капитального ремонта храма, для чего собирались средства. Денежную помощь для ремонтных работ оказали предприятия, учреждения и организации района, народные депутаты Украины, политические партии, общественные организации, местные предприниматели. В октябре 2010 года в Соснице побывал архиепископ Черниговский и Новгород-Северский АМВРОСИЙ, чтобы собственноручно освятить крест на месте строительства храма и заложить капсулу и камень в его фундамент. На сегодняшний день продолжается проведение реставрационных работ.

Вместе с тем областная организация УНП, комментируя ситуацию, заявила о варварском отношении к культурному наследию украинского народа со стороны Московского патриархата. Партийная ячейка обратилась с требованием в органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления Черниговской области дать правовую оценку факта уничтожения старинной церкви в поселке Сосница.

Справка УНИАН. В ХІХ веке в Соснице было шесть церквей, но в советские времена не разрушили лишь одну – Покровскую. Этот достаточно колоритный храм был построен в 1724 году, но в 1847 его полностью перестроили. По структуре он был традиционный "казацкий". Достаточно редким, как для середины ХІХ века, было устройство барочных фронтонов над срубами.

В 1930-е годы Покровскую церковь закрыли. Во время оккупации там было возобновлено богослужение, однако в 60-е годы ее закрыли снова. В помещении храма сначала открыли автошколу, вырезав в стене большой въезд для машин, впоследствии устроили склад. Только в 1989 году церковь вернули верующим.