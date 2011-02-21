Задолженность по выплате больничных - уже почти полмиллиарда

Задолженность по оплаты больничных в Украине достигла критической черты.

Соответствующие подсчеты относительно задолженности Фонда социального страхования в регионах сделал Национальный форум профсоюзов Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

«По состоянию на январь 2011 года финансовый дефицит бюджета Фонда составил более 750 млн. грн., задолженность по выплате помощи по временной нетрудоспособности по Украине на сегодняшний день превышает 480 млн. грн.”, - проинформировал председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

По его словам, лидерами этого позорного рейтинга являются Киев и Киевская область - задолженность составляет 120 млн. грн., Донецк – 70 млн. грн., Днепропетровск – 35 млн. грн., Львов – 30 млн. грн., Харьков – 24 млн. грн., Запорожье, Одесса и Луганск – 18 млн. грн.

Как подчеркнул М.ЯКИБЧУК, учитывая, что с 1 января 2011 года - с введением единого социального взноса - Фонд оплачивает больничные из собственных средств, а не из средств работодателей (которые только после фактических выплат компенсируют деньги Фонду), то у людей 100% шансы при такой ситуации не увидеть своих денег вообще.

“Такая ситуация может привести к тому, что дефицит Фонда на конец 2011 года может превысить 1,5 млрд. грн., что будет фактически означать крах для всей системы социального страхования», - сказал председатель НФПУ.

В связи с этим НФПУ призывает вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, который по своим функциональным обязанностям должен осуществлять государственный надзор и обеспечивать стабильность функционирования не только Фонда, но и всей системы социального страхования в стране, немедленно погасить задолженность или подать заявление об отставке с должности из-за неэффективного менеджмента.

Пресс-служба НФПУ также сообщила, что и в дальнейшем будет вести и публиковать статистику относительно задолженности Фонда социального страхования.