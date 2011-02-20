Житель Донбасса за неделю обманул в Виннице 8 человек
Доход от "гастролей" - 30 тыс. гривен
Винницкие милиционеры задержали в Донецкой области подозреваемого в ряде мошенничеств на территории Винницы.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
38-летний мужчина, ранее судимый, за семь дней пребывания в Виннице успел обмануть 8 человек. В первый же день своего прибытия он снял квартиру и сдал в найм на три месяца, взяв наперед 3 тысячи гривен.
За это время он также устроился на работу, продемонстрировав директору фирмы по изготовлению мебели свое умение делать чертежи. Шесть человек наперед заплатили ему от 3 до 4,5 тысяч гривен за изготовление мебели. Одолжив еще и у директора фирмы 3 тысячи гривен, мошенник сбежал.
Милиция задержала его в Донецкой области, где он проживал в селе.
По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК Украины.
Проводится расследование.