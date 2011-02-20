Житель Донбасса за неделю обманул в Виннице 8 человек

Винницкие милиционеры задержали в Донецкой области подозреваемого в ряде мошенничеств на территории Винницы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

38-летний мужчина, ранее судимый, за семь дней пребывания в Виннице успел обмануть 8 человек. В первый же день своего прибытия он снял квартиру и сдал в найм на три месяца, взяв наперед 3 тысячи гривен.

За это время он также устроился на работу, продемонстрировав директору фирмы по изготовлению мебели свое умение делать чертежи. Шесть человек наперед заплатили ему от 3 до 4,5 тысяч гривен за изготовление мебели. Одолжив еще и у директора фирмы 3 тысячи гривен, мошенник сбежал.

Милиция задержала его в Донецкой области, где он проживал в селе.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК Украины.

Проводится расследование.