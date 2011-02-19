В Макеевке протестуют против закрытия украинской школы

В городе Макеевке Донецкой области родители и ученики украинской общеобразовательной школы №77 (школы I – II ступеней обучения) протестуют против закрытия этого учебного заведения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН родители учеников школы №77, входящие в инициативную группу родительского комитета, вчера на общем собрании школы директор учебного заведения, прибыв из городского отдела образования, сообщила о закрытии школы. По словам родителей, директор объяснила, что школу намерены закрыть «из-за недостаточной наполняемости и из-за плохого отопления здания школы».

Руководитель учебного заведения рассказала, что в гороно предлагают ученикам 77-й школы перейти в другие школы и даже обещают предоставить транспорт для подвоза учеников из-за того, что все близлежащие школы находятся на почтительном расстоянии. Но родители не верят, что в бюджете города есть деньги для того, чтобы обеспечить бесплатным транспортом детей поселка для их подвоза в другие учебные заведения района.

Поэтому родители категорически заявляют, что школу №77 по целому ряду причин закрывать нельзя. После собрания они написали свое письмо-обращение к представителям исполнительной и законодательной власти района, города, области с просьбой не закрывать данное учебное заведение.

В данном письме, переданном также журналистам, родители привели свои аргументы в защиту того, чтобы школа №77 продолжала свое функционирование, как единственное учебное заведение на поселке Первомайский Червоногвардейского района г. Макеевки.

Родители в своем письме просят «рассмотреть вопрос и принять меры для сохранения единственной школы на поселке, в которой дети получают достойное образование, большая их часть в дальнейшем получает высшее образование, что говорит о качестве обучения».

«Наша школа является единственным местом для развития и досуга наших детей. В ней организованы и активно действуют различные спортивные секции и кружки, дети ежегодно становятся победителями и призерами различных спортивных и творческих соревнований и олимпиад. Закрытие школы повлечет за собой полную неорганизованность детей и вымирание поселка, так как ни одна молодая семья не станет приобретать жилье, заведомо зная, что на поселке отсутствует школа», - говорится в письме.

Авторы обращения подчеркнули, что «у жителей поселка уже есть плачевный опыт закрытия учебных и культурных заведений - на поселке находятся в разрушенном состоянии ранее закрытые горная школа, клуб, детский сад, а в единственном функционирующем детском саду сейчас очередь на несколько лет».

«Родители настоятельно просят в ближайшее время рассмотреть вопрос о сохранении школы и не допустить ее закрытия», - заключено в письме, подписанном родителями учеников 77-й украинской школы.

Инициативная группа родителей сообщила, что намерена стучаться во все двери и кабинеты к тем, от кого зависит решение данного вопроса. Уже в понедельник, 21 февраля, родители придут на прием к председателю Червоногвардейского райисполкома Сергею АЛЕШИНУ для решения данной проблемы.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ, или 2,5% от общего количества школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».

Общая проектная мощность школ, намеченных на закрытие в 2011 году, составляет 7182 ученика, фактическая наполняемость - 2099 учащихся. Таким образом, средняя наполняемость каждой из них - 30%.

Вместе с тем зампредседателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК заявила, что власти планируют закрыть и те учебные заведения, наполняемость которых значительно превышает 30%. Кроме того, по ее данным, что в регионе намечено закрыть в первую очередь украинские школы.

8 февраля в Донецке прошел митинг-протест учеников украинской школы № 136 и их родителей против закрытия этого учебного заведения.

16 февраля в Донецке родители детей, которые учатся в украинской школе №111, заявили о готовности самосожжения в случае закрытия этого учебного заведения.

В мэрии Донецка и в Донецкой облгосадминистрации призвали политиков «не разжигать страсти» вокруг закрытия школ в регионе.