Облитый кислотой зам киевского губернатора находится в реанимации

Заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Юрий Чижмарь госпитализирован с химическими ожогами после того, как неизвестный облил его серной кислотой в Киеве. Об этом рассказал губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк, сообщает ТСН.

"Да, такое было. Это Чижмарь - мой заместитель. Вчера ночью он возвращался домой, и это произошло, я об этом узнал вчера в 23:30. Сейчас он в больнице", - рассказал Присяжнюк.

Также это подтвердили в Киевской областной государственной администрации (ОГА). "Да, это заместитель главы Киевской областной госадминистрации Юрий Васильевич Чижмарь", - сообщил начальник управления информации Киевской ОГА Ярослав Мазуркевич. По его словам, Чижмарь по своим функциональным обязанностям в облгосадминистрации отвечал за связи с Кабинетом министров и органами государственной власти.

Он также отметил, что Чижмарь находится в реанимации и Киевская ОГА готова оказать семье пострадавшего помощь. "Мы связывались с семьёй Юрия Васильевича по вопросу оказания помощи, пока от семьи никаких просьб не было", - отметил Мазуркевич.

37-летний Чижмарь - бывший глава Тернопольской обладминистрации. В июле 2010 года Чижмарь стал заместителем Присяжнюка.

Напомним, по данным милиции вечером 16 февраля Чижмарь возвращался из магазина домой, который расположен на улице Антоновича (Горького), 162. Во дворе дома к нему подошёл неизвестный мужчина 25-30 лет, ростом около 180 см и вылил в лицо неизвестную жидкость. Пострадавший смог самостоятельно добраться до подъезда и попросить консьержа вызвать ему "скорую" и милицию. Согласно заключению врачей, чиновник получил ожоги лица II-III степеней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, статьи 15 Уголовного кодекса Украины).

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