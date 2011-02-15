Украина экстрадировала в РФ подозреваемого в убийстве 12 человек

Украина экстрадировала в Россию подозреваемого в убийстве 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края РФ.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается ,что главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края.

«В рамках уголовного дела 9 февраля 2011 года из Украины на территорию Российской Федерации экстрадирован находившийся в международном розыске Вячеслав РЯБЦЕВ. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства в соучастии с другими лицами. Обвиняемый допрошен, он дал показания, в которых подтвердил причастность к совершенному преступлению», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2010 года в станице Кущевской погибли 12 человек: в доме фермера Аметова были жестоко убиты члены трех семей, в том числе 4 несовершеннолетних: три девочки (девяти месяцев, полутора лет и пяти лет) и мальчик 14 лет.

В декабре 2010 года в Бердянске по подозрению в совершении данного преступления были задержаны В.АЛЕКСЕЕВ 1980 г.р. и Вячеслав РЯБЦЕВ 1979 г.р.

В январе 2011 года стало известно, что В.АЛЕКСЕЕВ признался в том, что лично убивал фермера Аметова. Также стало известно, что "Вова Беспредел" подал иск в суд с требованием опротестовать решение об экстрадиции его с территории Украины в Россию. В качестве основания для отмены экстрадиции адвокатами задержанного было заявлено, что их подзащитный якобы подвергается в России политическим репрессиям.

31 января Вольнянский районный суд Запорожской области отказал Владимиру АЛЕКСЕЕВУ в удовлетворении требования опротестовать решение об экстрадиции его с территории Украины в Россию.