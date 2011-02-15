Мероприятия ко Дню чествования участников боевых действий

15 февраля в Киеве по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 22-й годовщины вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан пройдет ряд памятных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, в частности, в 09.00-09.15 состоится церемония возложения цветов руководством государства к Всеукраинскому мемориальному комплексу – Памятнику павшим в Афганистане (ул. Лаврская, 27).

Там же пройдет общественная панихида в Храме-памятнике “Церковь Воскресения Христова”.

Кроме того, в Национальном музее истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов состоится встреча боевых друзей возле экспозиции “Трагедия и доблесть Афгана” (11.00 - 14.00.

В “Украинском доме” ко Дню чествования участников боевых действий будет открыта фотохудожественная выставка “Афганские воспоминания” и пройдет торжественный концерт при участии Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Также в 18.00 состоится всеукраинская общественная акция “Зажги свечу памяти” у Всеукраинского мемориального комплекса – Памятника павшим в Афганистане (ул. Лаврская, 27).

По данным Минобороны, сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу около 5 тыс. офицеров и военнослужащих-контрактников, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств.

“Их боевой опыт является ценным достоянием отечественной армии, который применяется при подготовке личного состава”, - отметили в военном ведомстве.