Блаженнейший Любомир Гузар рассказал о причинах своей отставки с поста главы Украинской греко-католической церкви.

В интервью ZN.UA Любомир Гузар заявил, что «это не существенно, чтобы Верховным Архиепископом был именно я».

„Провод — не суть. У меня уже нет здоровья, чтобы руководить всем. Но я еще и не в гробу — могу думать, говорить, писать. Все те изменения, продвижения, не от меня зависят — не у меня одного такие мысли. К тому же церковь уже немного другая. Синод — это уже не маленькая группка, которая всех держит за язык. Это большое количество людей, которых что-то направляет и объединяет. Я не должен быть проводником — приходит время, когда нужно передать рычаги людям, у которых больше силы. Даже физической. Они должны дальше видеть“, — сказал Любомир.

Он подчеркнул, что будет помогать, в то же время добавив: „Впрочем, я уверен, что без меня это все тоже не развалится. Ведь то, что уже есть, — не моя заслуга. Это труд, который начал Шептицкий, а мы его только продолжаем... Мы опираемся друг на друга… Мы опираемся на Иосифа Слепого, который пережил столько скитаний — аресты, тюрьмы, Сибирь, — но также имел видение церкви. Шептицкому не было легко. Слепому не было легко. Любачевскому не было легко. Мне не было. И тому, кто придет за мной, легко не будет. Но это не трагедия. Нам есть на что опираться. У нас прочное основание. Поэтому изменениям руководства не стоит придавать слишком много значения“.