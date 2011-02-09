Обама не выкурил за год ни одной сигареты

00:59, 09 февраля 2011
Общество
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Супруга гордится

Барак Обама. Фото REUTERS
Супруга президента США Барака Обамы Мишель заявила, что гордится тем, что ее муж за последний год не выкурил ни одной сигареты, сообщает Би-би-си.

По словам Мишель, Барак Обама курил на протяжении очень долгого времени и раньше не раз говорит, что хочет бросить.

В декабре представитель президента Роберт Гиббс сказал, что не видел Обаму курящим на протяжении девяти месяцев.

Бросить курить президенту США рекомендовал его личный врач после медицинского осмотра в прошлом году.

 

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