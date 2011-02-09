Обама не выкурил за год ни одной сигареты

Супруга президента США Барака Обамы Мишель заявила, что гордится тем, что ее муж за последний год не выкурил ни одной сигареты, сообщает Би-би-си.

По словам Мишель, Барак Обама курил на протяжении очень долгого времени и раньше не раз говорит, что хочет бросить.

В декабре представитель президента Роберт Гиббс сказал, что не видел Обаму курящим на протяжении девяти месяцев.

Бросить курить президенту США рекомендовал его личный врач после медицинского осмотра в прошлом году.