Обама не выкурил за год ни одной сигареты
00:59, 09 февраля 2011Общество
848
Супруга гордится
|Барак Обама. Фото REUTERS
По словам Мишель, Барак Обама курил на протяжении очень долгого времени и раньше не раз говорит, что хочет бросить.
В декабре представитель президента Роберт Гиббс сказал, что не видел Обаму курящим на протяжении девяти месяцев.
Бросить курить президенту США рекомендовал его личный врач после медицинского осмотра в прошлом году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter