В Херсоне - вооруженное ограбление магазина игрушек
14:43, 08 февраля 2011Общество
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С продавца вор снял золотые украшения
В Херсоне совершено вооруженное ограбление магазина игрушек.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, 6 февраля в милицию обратилась продавец и сообщила, что около 13.00 в магазин вошел неизвестный и стал угрожать ей ножом, требуя отдать денежную выручку. Забрав около 500 гривен и мобильный телефон, злоумышленник также снял с жертвы золотые украшения.
По отпечаткам пальцев, оставленными на месте преступления, милиционеры установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Генического района. Отрабатываются его связи, вскоре мужчина будет задержан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).
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