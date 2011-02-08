В Херсоне - вооруженное ограбление магазина игрушек

В Херсоне совершено вооруженное ограбление магазина игрушек.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, 6 февраля в милицию обратилась продавец и сообщила, что около 13.00 в магазин вошел неизвестный и стал угрожать ей ножом, требуя отдать денежную выручку. Забрав около 500 гривен и мобильный телефон, злоумышленник также снял с жертвы золотые украшения.

По отпечаткам пальцев, оставленными на месте преступления, милиционеры установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Генического района. Отрабатываются его связи, вскоре мужчина будет задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).