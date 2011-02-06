В Сумской области перекрыт контрабандный канал

В Сумской области правоохранительные органы перекрыли контрабандный канал перемещения товаров через государственную границу Украины.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНС в Сумской области Наталия ШАПОВАЛ, в рамках операции «Щит» сотрудники налоговой милиции и Сумского пограничного отряда провели очередные совместные мероприятия на территории Середино-Будского и Ямпольского районов. С целью противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу стражи порядка провели обследование 14 нелегальных оптовых складов в пограничных районах севера области.

При проверке оперативной информации в заброшенных ангарах бывшего местного агрохозяйства работники налоговой милиции нашли орудия для контрабандного перемещения товаров - 2 снегохода, 2 автомобиля марки «УАЗ» без государственных знаков и заводских номеров, 18 раций, а также 93 полиэтиленовых пакета, в которых были товары народного потребления с маркировкой производителей КНР: кожаные перчатки, зимние пальто, шубы.

По имеющейся информации, товарно-материальные ценности накапливались для последующего незаконного перемещения их через государственную границу вне таможенного контроля с использованием указанных транспортных средств. Общая стоимость изъятого, по предварительной оценке, составляет более 800 тысяч гривен.

Сотрудниками налоговой милиции совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организатора контрабандного канала.