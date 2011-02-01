В Харькове седьмой день митингуют чернобыльцы

В Харькове на площади Свободы представители чернобыльских ветеранских организаций седьмой день подряд проводят митинг с требованием к власти сохранить их социальные льготы.

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 участников акции держат государственные флаги, символику Харьковского областного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский спас», а также плакаты с надписями: «Геть руки від чорнобильського закону!», «Вимагаємо виконання Конституції та додержання прав людини!», «Реформи Тігіпка – сила есть ума не надо».

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших ликвидаторах Чернобыльской катастрофы.

Участники митинга требуют не принимать зарегистрированный 14 января в Верховной Раде законопроект №7562 “О гарантиях государства относительно исполнения решений суда”, в соответствии с которым, по словам активистов, “урезаются льготы чернобыльцев, детей войны, ветеранов труда, ветеранов силовых структур и других”.

Участники акции подчеркнули, что намерены продолжать митинг «до победного конца».

Оргкомитет акции собирает средства для поездки в Киев инициативной группы, которая будет лоббировать интересы чернобыльцев на центральном уровне.

Организаторы акции отметили, что многим народным депутатам уже передан пакет требований, и если в ближайшее время законопроект не будет отклонен, в столицу поедет группа активистов, которая будет пикетировать Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ограничить или отменить социальные льготы для многих категорий населения.

Так, в проекте "О гарантиях исполнения решений суда" от 14 января текущего года планируется ограничить или отменить льготы для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, чернобыльцев всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий. В проекте предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а предлагается предусмотреть, что объем льгот будет определяться решениями правительства.