Как организовать питание за счет госбюджета?

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что необходимо принять меры для обеспечения «нормального» питания школьников и военнослужащих, поскольку, по его мнению, в стране плохое состояние учета и координации закупок продуктов и услуг для этого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время совещания, посвященного проблемам организации питания за средства госбюджета.

Для решения проблемы С.ТИГИПКО считает необходимым разработать универсальную методологию контроля над расходами на питание, которые осуществляются за счет бюджетных средств.

«Почему стоимость закупленного питания для того же контингента в различных ведомств значительно отличается? Такое явление говорит о недостаточной информированности и ненадлежащем контроль над закупками», - отметил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул необходимость соблюдения научно обоснованных норм в питании школьников и военнослужащих и обратил внимание на необходимость изучения передового зарубежного опыта в организации питания.

«Наша задача - построить систему полноценного питания, экономя каждую копейку в бюджете. Для этого следует шире использовать лучший опыт других стран», - заявил вице-премьер.

Он отметил, что все случаи недопоставки продуктов, неполноценного питания и значительных ценовых колебаний станут предметом изучения для КРУ.

Кроме того, С.ТИГИПКО подчеркнул, что организация питания школьников и военнослужащих должна быть под постоянным надзором государства.