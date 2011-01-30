Для ухода за могилами за границей будут созданы молодежные лагеря

Львовский областной совет инициирует упорядочение украинских захоронений за рубежом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, будут создаваться соответствующие молодежные лагеря, а для учета захоронений украинские эксперты, научные работники будут работать в иностранных архивах.

Наработки постоянной комиссии по международному и трансграничному сотрудничеству и связям с украинцами за рубежом Львовского облсовета станут основой региональной программы «Память. Поиск и упорядочение украинских захоронений за рубежом на 2011 год».

Как говорится в сообщении, на этнических украинских землях, которые сейчас являются территорией Польши, находится свыше тысячи украинских гражданских кладбищ. Они остались без ухода и находятся в запущенном состоянии. Также во внимании нуждаются захоронения украинцев на территории России и Казахстана, где похоронены репрессированные и депортированные украинцы.

В целом украинские захоронения есть на территории Польши, России, Словакии, Чехии Австрии, Германии, Франции, Румынии, Италии, Великобритании, Канады, США.