Владелец напичкал бильярдный клуб скрытыми видеокамерами

В Донецкой области суд оштрафовал предпринимателя за незаконное использование им специальных технических средств для негласного получения информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления СБУ в Донецкой области. Согласно сообщению, вступил в силу приговор Красноармейского горрайсуда Донецкой области в отношении частного предпринимателя, который незаконно использовал специальные технические средства негласного получения информации – он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.359 УК Украины и получил наказание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В управлении СБУ напомнили, что в феврале 2010 года этот местный житель, владелец бильярдного клуба, с целью сбора информации о клиентах заведения, содержания их разговоров, а также деятельности и разговоров персонала, незаконно оборудовал помещение системой скрытого видеонаблюдения и слухового контроля – 13 миниатюрными видеокамерами и микрофонами. Информация записывалась и накапливалась на установленном в рабочем кабинете предпринимателя компьютере.

Противоправная деятельность владельца клуба была прекращена сотрудниками СБУ. Оборудование, которое согласно выводам экспертизы является специальными техническими средствами негласного получения информации, изъято, правонарушитель признан виновным, заключили в пресс-группе.