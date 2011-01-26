Еще один киевский чиновник попался на взятке

Сотрудники Управления СБУ в Киеве задержали во время получения взятки руководителя одного из коммунальных предприятий столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в Киеве, установлено, что, злоупотребляя своим служебным положением, заместитель директора одного из управлений предприятия, что подчиняется Киевской городской государственной администрации, требовал 12 тыс. грн. у руководства коммерческой структуры за не применение штрафных санкций.

В результате спецоперации при получении части взятки сотрудники столичного СБУ задержали чиновника в его рабочем кабинете.

По материалам СБУ прокуратурой Печерского района Киева возбуждено уголовное дело по ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.