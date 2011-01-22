Шустер: из-за болезни Данилишина мы потеряли много денег

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН за несколько часов до эфира отказался от участия в ток-шоу Савика ШУСТЕРА на Первом национальном телеканале, которое проходит каждую пятницу.

Об этом в эфире ток-шоу сообщил сам С.ШУСТЕР.

"Мы оплатили спутниковую связь, и Богдан ДАНИЛИШИН сегодня внезапно заболел буквально перед эфиром. Мы потеряли большое количество денег", - сказал С.ШУСТЕР.

При этом он уточнил, что еще накануне Б.ДАНИЛИШИН дал согласие на участие в программе, а во второй половине дня отказался от эфира.

В свою очередь, адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Игорь ФОМИН отметил, что ему вообще ничего не известно о намерении его подзащитного принимать участие в ток-шоу.

"Я вчера общался с его чешским адвокатом, и по состоянию на вчера она не знала, что он будет сегодня принимать участие в телешоу", - добавил И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-служба Блока Юлии Тимошенко отметила, что это ток-шоу оставило неприятные впечатления, в частности, потому, что С.ШУСТЕР на обсуждение темы политического убежища Б.ДАНИЛИШИНА пригласил [адвоката] И.ФОМИНА, но не предоставил ему слова.