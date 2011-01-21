БЮТ: ток-шоу Шустера оставило неприятное впечатление

Адвокат экс-министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА Игорь ФОМИН заявляет, что одной из причин предоставления его подзащитному политического убежища в Чехии есть такая политическая ситуация в Украине, когда даже ему, адвокату Б.ДАНИЛИШИНА, не дают высказаться в эфире телевизионного ток-шоу, на которое он был приглашен для обсуждения актуальных вопросов.

Об этом он заявил в эфире первого ток-шоу Савика ШУСТЕРА на УТ-1, сообщает пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.

В БЮТ и партии «Батьківщина» также отмечают, что это ток-шоу оставило неприятные впечатления, в частности, потому, что С.ШУСТЕР на обсуждение темы политического убежища Б.ДАНИЛИШИНА пригласил И.ФОМИНА, но не предоставил ему слова.

"Когда же Игорь ФОМИН в конце блока программы, посвященного этой теме (предоставление политического убежища Б. ДАНИЛИШИНУ - УНИАН), буквально вырвал себе право на реплику, С.ШУСТЕР бросил: «Ну скажите пару слов!», но сказать ничего так и не дал, поскольку в течение нескольких минут постоянно перебивал господина И.ФОМИНА", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечает пресс-служба БЮТ, "председатель Контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ и народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ имели неограниченное время для обвинений в адрес Б.ДАНИЛИШИНА".

Также в БЮТ напоминают, что в декабре 2010 года С.ШУСТЕР лично приглашал лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО принять участие в первом выпуске его программы в новом году. Однако после того как Ю.ТИМОШЕНКО публично сообщила о своем согласии, студия С.ШУСТЕРА отказалась от приглашения.

"Этот инцидент, очевидно, связан с переходом программы С.ШУСТЕРА на Первый национальный, который, как известно, цензурируется администрацией президента Виктора ЯНУКОВИЧА. К тому же, руководство канала неоднократно публично заявляло о том, что "Первый" должен подавать только положительную информацию о власти", - заявляет пресс-служба БЮТ.