Милиция кинулась искать человека, который видел Климентьева последним

Милиция объявила в розыск человека, который был вместе с харьковским журналистом Василием КЛИМЕНТЬЕВЫМ в день его исчезновения и может оказать значительную помощь в расследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

По его словам, этим человеком является гражданин по фамилии КОЗАК. “Это тот человек, который был с ним в последний день и многое может пролить на это дело”, - сказал В.ФАРИННИК.

Он заметил, что исследованы все неопознанные трупы в Харьковской области, “и ни один из них не имеет отношения к КЛИМЕНТЬЕВУ”.

Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты “Новий стиль” В.КЛИМЕНТЬЕВ пропал в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, находившейся на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что найденный телефон не принадлежит пропавшему, его собственностью является лишь сим-карта.