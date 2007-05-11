Тимошенко окрестила Папиева врагом любви

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО возмущена предложением министра труда и социальной политики Михаила ПАПИЕВА изучить возможность увольнения беременных женщин за нарушение ими трудового законодательства.

Об этом говорится в комментарии Ю.ТИМОШЕНКО, переданному УНИАН пресс-службой БЮТ.

“Вчера министр труда и социальной политики ПАПИЕВ заявил, что в трудовом законодательстве следует предусмотреть норму, согласно которой работодатель имеет право увільнять с работы беременных женщин. Фактически министр предлагает репрессивные мері против будущих матерей. Это заявление не просто удивляет, оно возмущает каждого, кто имеет уважение к женщинам, к своим матерям и к собственным женам”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что в этом предложении министра труда и социальной политики проявляется настоящее отношение действующего правительства и правящей партии к людям. “Я убеждена, что у министра не весенний авитаминоз. И даже не чемоданное настроение, которое сейчас господствует в правительстве, виновато в подобных заявлениях. Просто именно так согласно доктрине Партии регионов выглядит забота о людях”, - сказала лидер БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “если наша политическая команда во время работы в правительстве начала выплачивать матерям новорожденных восемь с половиной тысяч гривен, то Николай АЗАРОВ, став вице-премьером, предложил эти выплаты ликвидировать. Если мы расширяли социальные программы, то это правительство с первых дней заявило о какой-то там инвестиционно-инновационной политике, согласно которой не планировалось ни повышение пенсий, ни увеличение зарплат, ни учреждение новых социальных программ. Руководители этого правительства едва не открыто заявляли, что платить людям - вредно и не нужно”.

“Теперь страна дожилась “новаторских” предложений ПАПИЕВА - должностного лица, которое по своим обязанностям в правительстве должно заботиться о справедливом отношении к людям”, - заметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что “по аналогии с рейтингом врагов свободы слова настало время ввести в Украине рейтинг врагов любви, и первое место в нем следует отвести министру ПАПИЕВУ”.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на пресс-конференции в УНИАН министр труда и социальной политики М.ПАПИЕВ выразил мнение, что необходимо изучить вопрос о возможности увольнения беременных женщин в случае нарушения ими трудового законодательства

“Есть такие термині, которые называются антигарантии, - фактически они красиво звучат... и когда законе читаешь, что никакой работодатель не имеет юридического права уволить беременную женщину. Казалось, не плохо звучит эта гарантия, но если перейти в реальную жизнь, то выходит - работодатель должен взять на работу женщину, зная, что даже в случае, если она нарушит режим работы предприятия, он не сможет ее уволить”, - сказал М.ПАПИЕВ.