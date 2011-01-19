В Каменец-Подольском освятили водопроводную воду

В Каменец-Подольском Хмельницкой области освятили воду в водопроводной сети.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю праздника Крещения в городе состоялось освящение резервуаров с водой на водоочистительной станции второго подъема Днестровского водопровода.

Обряд освящения воды осуществил секретарь Каменец-Подольской епархии протоиерей АЛЕКСЕЙ. По его словам, потребление такой воды является полезным и целебным для души и тела христиан.

Справка УНИАН. Традиция освящать питьевую воду, которая подается жителям Каменец-Подольского, основана девять лет тому директором КП «Гортепловодэнергия» Валерием ГОРДИЙЧУКОМ.