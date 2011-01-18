Минобразования предлагает студентам жаловаться на взятки на сессиях

В период с 17 января по 11 февраля 2011 года при Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины будет работать консультативный телефон „Зимняя экзаменационная сессия 2010/2011 учебного года”, на который можно сообщать о выявленных фактах нарушений и злоупотреблений представителями образовательной сферы.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении министерства, текст которого обнародован на сайте ведомства.

Решение принято с целью обеспечить надлежащий контроль за проведением зимней экзаменационной сессии 2010/2011 учебного года в высших учебных заведениях и оперативно реагировать на возможные факты нарушений и злоупотреблений, а также для предоставления информационной и методической помощи студентам, преподавателям и другим категориям граждан.

Так, звонить можно по номеру 486-78-48, на котором будут дежурить работники департамента высшего образования.

Предусмотрено, что работники департамента будут вести учет телефонных запросов в специальном журнале, анализировать их содержание и ежедневно информировать руководство министерства об особых случаях, которые требуют их вмешательства.