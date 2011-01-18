СБУ поймала на взятках судью и адвоката и милиционера

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла механизм взимания взяток, который действовал в одном из районных судов Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, вчера, 17 января, во время получения очередной части взятки в размере 5 тыс. дол. в Дарницком районе столицы задержан судья районного суда и посредник - 29-летний адвокат.

Совместно со следователями прокуратуры Киева установлено, что судья по предварительному сговору с адвокатом систематически (на протяжении трех недель) получал деньги от родственников осужденного им гражданина за принятие решения не конфисковывать имущество.

В ходе обысков в служебном кабинете и в квартирах подозреваемых найдены деньги, которые злоумышленники накануне получили от пострадавшего.

Прокуратурой Киева расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или совмещено с вымоганием взятки).

Также в Киеве СБУ задержала на взятке работника милиции.

Установлено, что старший оперуполномоченный по з особо важным делам одного из подразделений столичной милиции требовал 3 тыс. евро взятки у местной жительницы. Шантажируя 22-летнюю киевлянку, злоумышленник угрожал привлечь ее к уголовной ответственности по вымышленным им обвинениям, отметили в пресс-центре.

Подозреваемый задержали «на горячем» во время получения второй части взятки.

Правонарушитель взят под стражу. Ведется следствие.