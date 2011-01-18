Музей Ханенко и ХГУИ получили статус национальных

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил Музею искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве статус национального.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В дальнейшем этот музей будет именоваться как Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Соответствующее решение Президент принял, учитывая уникальность коллекции Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, его весомый вклад в развитие музейного дела, ведущую роль в изучении, сохранении и популяризации западноевропейского и восточного искусства, общегосударственное и международное признание деятельности Музея.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ своим указом присвоил Харьковскому государственному университету искусств (ХГУИ) имени И.П.Котляревского статус национального.