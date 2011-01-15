Одесский вор-рецидивист попал за решетку из-за заглохшего мотора

В Одессе вор-рецидивист попал в очередной раз за решетку из-за допущенной небрежности – угоняемый им автомобиль заглох при переезде моста прямо на глазах дежуривших неподалеку инспекторов Госавтоинспекции, которые решили помочь незадачливому автомобилисту.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Одесской области.

«Выясняя, чем могут помочь, подошедшие к автомобилю сотрудники ГАИ увидели, что водитель пытается завести авто посредством прямого соединения проводов зажигания, и решили ближе с ним познакомиться», - сообщили в пресс-службе.

Поскольку предъявить никаких документов 28-летний угонщик не мог, на его руках клацнули наручники.

Вскоре выяснилось, что на его счету три доказанных угона – заглохший на мосту автомобиль был четвертым, который владелец оставил, по словам злоумышленника, открытым на одной из одесских улиц