Задержан мужчина, ограбивший щедровавших детей

В Виннице милиция задержала мужчину, который вчера, 13 января, ограбил троих щедровавших детей.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, злоумышленник, 32-летний винничанин, ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

По данным МВД, дети из одной семьи – 6-летняя девочка и два ее старших брата 8-и и 17-и лет – заходили в квартиры многоэтажек, поздравляя хозяев со Щедрым Вечером.

В одной из квартир им открыл дверь выпивший мужчина. Хозяин сразу повел себя агрессивно, но песню-щедривку дослушал до конца. Детей он угостил конфетами и закрыл за ними дверь. Однако через несколько минут он догнал их на улице и силой отобрал деньги - 69 гривен.

Родители детей позвонили на «горячую линию» 102, и вскоре милиционеры задержали злоумышленника. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.