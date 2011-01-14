В Тернополе открещиваются от идеи «Галицкой автономии»

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА заверяет, что во время внеочередных сессий по поводу указа о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины речь не будет идти об автономии Галичины.

Это он подчеркнул во время разговора с корреспондентом УНИАН.

«Речь о создании автономии не стоит, вообще такое понятие как «Галицкая автономия» противоречит понятию большого Украинского государства. А те, кто высказывают такие идеи, считаю, только льют воду на мельницу раскола Украины», – сказал А.КАЙДА.

В то же время он заявил, что инициаторы проведения сегодня совместных сессий Тернопольской городского и областного советов, а также люди, которые их поддерживают, готовы к любым действиям, направленным на сохранение украинской Независимости. «Но речь об автономии не может идти. Или мы будем иметь европейское Украинское государство как минимум в тех границах, которые у нас сейчас есть, или нас просто растопчут и сотрут с лица земли. И тогда уже не будет не только национальной памяти – не останется упоминания об украинской нации и Украинском государстве», – считает А.КАЙДА.

Он также подчеркнул, что именно вопрос национальной гордости и национальной идентичности стал поводом для созыва внеочередных сессий во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе.