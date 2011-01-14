Молодежь выступает против нового законопроекта о высшем образовании

Всеукраинская молодежная организация «Фонд региональных инициатив» (ФРИ) выступает против принятия Верховной Радой нового законопроекта “О высшем образовании” (№7486-1).

Как говорится в заявлении организации, текст которого передан агентству УНИАН, данный законопроект угрожает «еще больше коммерциализировать образование в Украине» и может привести к сужению права граждан на образование и принципа доступности образования, которые закреплены в Конституции.

По мнению ФРИ, проект закона содержит несколько одиозных норм.

Так, согласно выводам фонда, документ позволяет администрациям высших учебных заведений неограниченно увеличивать размер платы за обучение студентов-контрактников.

“Формулировка министерского проекта угрожает увеличением во время обучения платы с поправкой на индекс инфляции, а также на некоторый нерегламентированный ректорский “икс”, - объясняют в молодежной организации. - “Сегодня же действующий Закон “О высшем образовании” гарантирует, что на протяжении всего срока обучения размер платы меняться не может. До сих пор эта гарантия неоднократно позволяла студентам-контрактникам выигрывать в спорах с ректоратами, если те пытались неоправданно увеличивать цену за обучение”.

Также, как информирует ФРИ, законопроект №7486-1 предлагает отменить привязку платы за обучение и предоставление дополнительных образовательных услуг к гривне.

Кроме того, как отмечают в молодежной организации, законопроектом предлагается изъять гарантию о принятии на первый курс на бесплатную форму обучения студентов дистанционной (заочной), вечерней и экстернатной форм обучения.

Остальные опасные нормы проекта, как утверждают во ФРИ, угрожают вернуть высокий уровень взяточничества в школы и вузы на стадии поступления абитуриентов, а также ликвидировать одно из достижений действующего закона №1798-VI относительно вопросов студенческого самоуправления, принятия которого годами добивались студенческие и молодежные организации.

"Поэтому мы просим членов Комитета (ВР по вопросам науки и образования - УНИАН) не направлять законопроект №7486-1 на первое чтение без проведения комитетских слушаний при участии, прежде всего, студенческих и молодежных организаций", - заметил председатель фонда Евгений ДЕМЧЕНКО.