В Одессе на взятке поймали завкафедрой госуниверситета
18:48, 12 января 2011Общество
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42 тысячи за сдачу экзаменов
В Одессе задержан за взяточничество сотрудник высшего учебного заведения - заведующий кафедрой экономики предприятия.
Об этом сообщили сегодня УНИАН в Центре общественных связей облуправления внутренних дел.
Злоумышленник уличен сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в области в вымогательстве и получении взяток у студентов государственного вуза.
В частности, установлено, что он «требовал у студентов и получил на своем рабочем месте за успешную сдачу зачетов и экзаменов взятки в размере 42 тыс. грн.», уточнили в ЦОС облУВД.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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