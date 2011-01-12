В Одессе на взятке поймали завкафедрой госуниверситета

В Одессе задержан за взяточничество сотрудник высшего учебного заведения - заведующий кафедрой экономики предприятия.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Центре общественных связей облуправления внутренних дел.

Злоумышленник уличен сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в области в вымогательстве и получении взяток у студентов государственного вуза.

В частности, установлено, что он «требовал у студентов и получил на своем рабочем месте за успешную сдачу зачетов и экзаменов взятки в размере 42 тыс. грн.», уточнили в ЦОС облУВД.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.