Первая группа банков Украины по объему активов (список)
Нацбанк установил границы четырех групп
Национальный банк Украины определил предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2011 год.
Это закреплено решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ № 868 от 30 декабря 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.
В первую группу банков входят 17 банков, у которых активы более 14 млрд. грн. (в 2010 году предельный размер активов для этой группы был определен на уровне 13 млрд. грн.). Таким образом, в группу крупнейших банков Украины по объему активов входят «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «Альфа-Банк», «OTP Bank», «Надра Банк», банк «Финансы и Кредит», «Первый украинский международный банк» (ПУМб), «Брокбизнесбанк», банк «Форум», «Укргазбанк» и «Кредитпромбанк».
Вторая группа банков с активами более 4,5 млрд. грн. (в 2010 году – более 4 млрд. грн.) включает 22 банка.
В третью и четвертую группы включены 21 и 115 банков с размеров активов более и менее 2 млрд. грн. (в 2010 году – 1,5 млрд. грн.) соответственно.