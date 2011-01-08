На сколько подорожали промтовары за год в Украине

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 0,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 18,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Также сообщается, что цены производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года выросли на 0,9%, с начала года (показатель декабрь 2009 к декабрю 2008 года) – на 14,3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем (показатель к предыдущему месяцу) снизились на 0,3%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – выросли на 17,6%.