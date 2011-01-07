Янукович посетил богослужение в Почаевской Лавре

Сообщает президентская пресс-служба

В день Рождества Христова Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил богослужение в Свято-Успенском соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщает пресс-службе главы государства. Вместе с Президентом на праздничной Рождественской Литургии присутствовали председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, члены правительства, народный артист Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан СТУПКА, верующие.

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