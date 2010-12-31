Приемщики металлолома едва не устроили взрыв в центре Херсона

В центре Херсона на территории пункта приема металлолома сотрудники милиции во время рейда нашли 4 артиллерийских снаряда, 2 минометные мины времен Великой Отечественной войны, а также сданные в металлолом газовые баллоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, некоторые находки могли детонировать, а, по словам специалистов, мощности взрыва одного найденного снаряда хватило бы на то, чтобы пострадал центр города. Сотрудники МЧС вывезли снаряды на полигон и уничтожили их.

Милиция подала в соответствующие органы требование лишить лицензии предприятие, осуществлявшее прием металлолома, поскольку этот процесс проводился со значительными нарушениями. В частности, у предприятия не было в штате человека, проверяющего лом на предмет взрывоопасности.

На территории, где расположен пункт приема металлолома, во времена Великой отечественной войны велись бои.