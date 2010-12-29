МИД призывает Беларусь немедленно освободить задержанных украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают необходимость безотлагательного освобождения украинских граждан, задержанных в Беларуси.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, сегодня, 29 декабря, посол Республики Беларусь в Украине Валентин ВЕЛИЧКО был приглашен в МИД Украины на встречу с первым заместителем министра иностранных дел Украины Русланом ДЕМЧЕНКО.

Украинская сторона в очередной раз выразила глубокое разочарование тем, что до сих пор задержанные граждане Украины находятся под арестом и не освобождены из-под стражи, проинформировали в МИД.

В ходе встречи Р.ДЕМЧЕНКО подчеркнул, что подобные действия белорусской стороны не отвечают духу дружественных двусторонних отношений Украины и Беларуси, отметив необходимость безотлагательного освобождения граждан Украины, поскольку дальнейшее пребывание их под стражей вредит двусторонним отношениям двух стран.

В свою очередь В.ВЕЛИЧКО заверил, что немедленно поставит в известность официальный Минск о позиции украинской стороны.

По данным МИД, Посольство Украины в Беларуси держит на особом контроле вопрос освобождения из-под стражи украинских граждан, поддерживается постоянная телефонная связь с родственниками задержанных украинцев.

МИД Украины будет принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения из-под стражи граждан Украины. “Надеемся, что наши соотечественники встретят Новогодние праздники дома”, - отметили в Департаменте информационной политики.

Как сообщалось, в Минске 19 декабря за участие в акции оппозиции задержаны двое граждан Украины.