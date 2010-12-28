Коммунальные тарифы в Киеве все еще ниже экономически обоснованных

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что тарифы на коммунальные услуги в Киеве даже после их повышения не отвечают экономически обоснованному уровню.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Киевской городской государственной администрации.

В частности, в КГГА напомнили, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины утвердила новые тарифы на тепловую энергию, согласно которым услуги по центральному отоплению и снабжению горячей водой в Киеве подорожают на 30–35%.

Однако даже после этого они будут оставаться одними из самых низких в Украине, отметили в мэрии. В частности, по их данным, по уровню тарифов на тепловую энергию Киев будет занимать 25-е место среди областных центров Украины, по тарифам на водоснабжение – 26-е место, по стоимости услуг по водоотводу – 24-е место.

В целом тарифы до сих пор не отвечают экономически обоснованному уровню, подчеркнули в КГГА.

Так, расценки на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые действуют на сегодняшний день, покрывают лишь 65-75% от необходимых расходов. Коммунальные предприятия в 2009 году получали от платы по этому показателю 1,29 грн/м2, а в 2010 года – 1,96 грн/м2 (данные за 9 месяцев). Однако рассчитанный на экономически обоснованном уровне тариф составляет 3,50 грн/м2, а фактические расходы коммунальных предприятий за 9 месяцев 2010 года составляют 2,52грн/м2. Разница, возникшая в результате введения убыточных тарифов, городским бюджетом не покрывается и приводит к убыточности предприятий, говорится в сообщении.

«Сейчас предприятиям не хватает средств даже для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам, что, в свою очередь, вызывает ограничение расходов предприятий и их несоответствие нормативам, а это приводит к увеличению количества жалоб от жильцов и справедливых нареканий со стороны работников жилищного хозяйства», – отметил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

Поэтому, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 20.05.2009 № 529 и в соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», расчет тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий на экономически обоснованном уровне проводился самостоятельно субъектами хозяйствования всех форм собственности по каждому дому отдельно (ЖЭКами, ОСМД, ЖБК). Главное требование этого постановления – предоставление населению услуг с учетом обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, противопожарного, технического состояния домов, сооружений и придомовых территорий.