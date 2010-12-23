Адвокат супруги ректора ДонНУ не знает, возбуждено ли дело

Адвокат супруги новоизбранного ректора Донецкого национального университета Екатерина КУТНЯЯ не знает о возбуждении уголовного дела в связи с избиением ее клиента Татьяны ЛЕВ.

Об этом она сообщила сегодня журналистам.

«Нам пока неизвестно, возбуждено уголовное дело или нет. Во всяком случае, нас с постановлением о возбуждении уголовного дела по заявлению Татьяны ЛЕВ не знакомили», - сказала Е.КУТНЯЯ.

На вопрос журналистов о здоровье Т.ЛЕВ адвокат сказала, что «она чувствует себя плохо, очень плохо». «У нее ушиб головного мозга. Я думаю, что судебно-медицинская экспертиза сделает заключение о том, что ей были причинены средней тяжести телесные повреждения. Мы сняли побои. Это пока предварительные выводы. Но чувствует она себя очень плохо», - добавила Е.КУТНЯЯ.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря на пресс-конференции в Киеве заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК сообщил, что по факту избиения супруги новоизбранного ректора Донецкого национального университета Т.ЛЕВ возбуждено уголовное дело.

«По инциденту в Донецке действительно возбуждено уголовное дело. Оно расследуется. Но делом занимается не милиция, а дело ведет прокуратура», - сказал тогда В.ФАРИННИК.

Еще ранее сообщалось, что 17 декабря в 20.55 в дежурную часть Киевского райотдела Донецкого горуправления милиции поступило сообщение от гражданина ЛЕВА В.М. об избиении его матери Т.ЛЕВ. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела донецкого горуправления ОВД. Установлено, что у подъезда дома по улице Артема двое неизвестных сбили с ног и нанесли несколько ударов в голову Т.ЛЕВ. По утверждению врача «скорой помощи», который осматривал потерпевшую, у женщины возможно сотрясение головного мозга.

Справка УНИАН. Татьяна ЛЕВ - жена профессора Ю.ЛЫСЕНКО, который 10 декабря с.г. победил на выборах ректора Донецкого национального университета.

15 декабря милиция провела обыск в его квартире.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза.

При этом пресс-служба прокуратуры области отметила, что «за период, который проверяется, ни один из кандидатов на пост ректора ДонНУ не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности вуза, и попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

В то же время, работники ДонНУ заявили, что связывают факт возбуждения уголовного дела непосредственно с выборами ректора университета, поскольку супруга избранного ректора Ю.ЛЫСЕНКО Т.ЛЕВ занимает должность проректора университета. Ранее она была освобождена от должности приказом и.о. ректора Петра ЕГОРОВА, но судом восстановлена в должности.