"Регионалы" против идеи начинать сессии облсовета с "Отче наш"

Депутаты Волынского областного совета от всеукраинского объединения "Свобода" выступили с инициативой начинать сессии облсовета молитвой "Отче наш", но представители Партии регионов не поддержали это предложение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной организации ВО "Свобода", предложение внес депутат Виталий СОБКО во время заседания постоянной комиссии по вопросам духовности, религий, образования и науки, средств массовой информации.

Согласно сообщению, В.СОБКО, который является священником Украинской православной церкви Киевского патриархата, заметил, что каждый христианин начинает доброе дело с молитвы. Поскольку же абсолютное большинство депутатов Волынского облсовета являются христианами, он предложил в регламент работы совета внесли пункт о том, чтобы начинать сессии не только с исполнения Государственного гимна Украины, но и "совместным чтением молитвы "Отче наш", которое возглавлял бы председательствующий на сессии или, по его просьбе, священнослужитель из числа депутатов".

Однако депутаты облсовета от Партии регионов не поддержали это предложение, сообщает пресс-служба “Свободы”. Мнения членов комиссии разделились приблизительно пополам. Для положительного голосования за предложение “свободовца” не хватило одного голоса. Несмотря на это, В.СОБКО заверил, что снова предложит рассмотреть данный вопрос на сессии областного совета, которая состоится 22 декабря.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря народные депутаты Украины от Партии регионов Владимир МАЛЫШЕВ и Юрий БОЛДЫРЕВ зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, в котором предлагают, чтобы депутаты перед началом пленарных заседаний хором исполняли гимн “Боже, великий, єдиний, нам Україну храни”.