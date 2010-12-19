Ахметов: в страну, где нет честных судов, инвестор не придет

Народный депутат Украины от Партии регионов, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ считает, что в страну, где нет честных судов, инвестор не придет.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на встрече с журналистами на стадионе «Донбасс Арена».

Р. АХМЕТОВ подчеркнул, что всегда выступал за демократические ценности в государстве, в том числе и за верховенство права. Он отметил, что бизнес направляет инвестиции в ту страну, где существуют честные и независимые суды и соблюдаются законы.

«Я всегда за демократические ценности…за верховенство права. Если в стране нет честных судов, значит, инвестор не придет сюда с инвестициями. Если инвестор не придет сюда с инвестициями, значит, мы это все потеряем и на уровне, и на качестве жизни», - сказал Р.АХМЕТОВ и добавил: «Это очень важная составляющая и не подлежит обсуждению».