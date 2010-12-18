ЦИОД: Хорошковский намеренно вводит общественность в заблуждение

В Центре исследований освободительного движения заявляют, что председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сознательно путает советские грифы “секретно” с украинскими “таємно” по уголовному делу по факту подготовки директора Национального музея “Тюрьма на Лонцкого” Руслана ЗАБИЛОГО к разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения, В.ХОРОШКОВСКИЙ “опять вводит общественность в заблуждение, сознательно путая советский гриф «секретно» и украинский “таємно” и продолжает утверждать, что СБУ будто имеет основания регулировать научную деятельность”.

В частности, отмечают в Центре исследований освободительного движения, в интервью газете “Сегодня” от 17 декабря В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что якобы историк Р.ЗАБИЛЫЙ вез в Киев “дискету с рабочей информацией”.

“Таким образом, по утверждению господина ХОРОШКОВСКОГО, он “нарушил служебные инструкции, а также, скорее всего, закон Украины”. Также председатель СБУ твердит, что “документы с грифом “секретно” на этой дискете все-таки есть”, - говорится в сообщении.

Как считают в Центре исследований освободительного движения, “В.ХОРОШКОВСКИЙ, комментируя дела историков, сознательно путает советские грифы “секретно” с украинскими “таємно”. “Напоминаем Службе безопасности Украины, что в Украине действующими являются лишь грифы “таємно” и “цілком таємно” (а также – “особливої важливості” – УНИАН). Но ни одна из копий исторических документов, которые незаконно конфискованы СБУ у историка Р.ЗАБИЛОГО, таких грифов не содержит”, - заявляют в Центре исследований освободительного движения.

Кроме того, напоминают эксперты, Р.ЗАБИЛЫЙ в очередной раз отметил, что как научный работник и руководитель музейного учреждения работал лишь с исторической информацией, которая не содержит государственной тайны и необходима для написания научных трудов и подготовки музейной экспозиции.

”Центр исследований освободительного движения напоминает СБУ, что служба должна действовать в пределах и способом, предусмотренными законом. А ни один закон Украины, тем более никакие служебные инструкции СБУ, не регулируют научную и творческую деятельность граждан, в том числе историков, право на которую закреплено Конституцией”, - отмечают научные работники.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве сотрудники СБУ задержали и на протяжении 14,5 часов допрашивали Р.ЗАБИЛОГО, директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов).

По данным Украинского Хельсинского союза по правам человека и Харьковской правозащитной группе, работники СБУ без всяких санкций суда и с многочисленными нарушениями процессуального законодательства изъяли у него ноутбук и два внешних жестких диска.

На этих носителях информации, как отмечают правозащитники, кроме научных исследований самого Р.ЗАБИЛОГО, содержались электронные копии исторических материалов и архивных документов, которые не составляют и по законодательству не могут составлять государственную тайну.

9 сентября появилась официальная информация СБУ: «Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту подготовки к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые составляют государственную тайну, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ст. 328 Уголовного кодекса Украины».

После этого СБУ провела обыск в кабинетах историков музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове и изъяла его имущество и документы. В частности, из кабинетов научных работников были изъяты два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов. Изъяты также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов, сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.