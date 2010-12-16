Пеня будет стимулировать оплату жилищно-коммунальных услуг

Возвращение пени за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги будет стимулировать население своевременно оплачивать ЖКУ.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ, комментируя проект Жилищного кодекса, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Хотел бы обратить внимание на то, что сегодня в большей степени должниками являются те, чьи доходы в десятки и сотни раз больше пенсионных выплат. Однако пенсионеры платят исправно, а люди с достатком имеют тысячные долги… Убежден, взыскание пени будет стимулировать своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг», - сказал он.

По данным министра, на 1 ноября т.г. задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 10,5 млрд. грн.

Вице-премьер-министр напомнил, что в ноябре 1996 года законом временно запретили взыскание с граждан пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги. Тогда такой шаг был вызван невыполнением государством обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий.

В.ТИХОНОВ отметил, что он занимается изучением проекта Жилищного кодекса, в том числе изучает критические замечания к законопроекту со стороны общественных организаций.

«Жилищный кодекс должен пройти своеобразную рентгеноскопию, которая покажет его слабые места и определит степень его жизнеспособности», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, общественные организации считают, что с принятием нового Жилищного кодекса права и свободы украинцев будут нарушаться.

Напомним, проектом Жилищного кодекса планируется вернуть взимание пени с должников по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от оплачиваемой суммы, допускается принудительное выселение из жилья граждан в случае несвоевременной уплаты или неуплаты кредита, взятого на приобретение жилья.