Польские работодатели приняли 115 тыс. заявок для украинцев
Данные профильного министерства
Польские работодатели за первую половину текущего года зарегистрировали для граждан Украины почти 115 тыс. заявок на работу, что составляет 96% всех заявок, зарегистрированных для иностранцев при упрощенном системе трудоустройства.
Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной политики Польши, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.
Второе-третье места после украинцев занимают граждане Беларуси, для которых зарегистрированы 2,25 тыс. заявок, и Молдовы, - около 2 тыс. 100 заявок.
Польские работодатели для россиян зарегистрировали немногим более 300 заявок, а для грузин - около 200 заявок.
Свыше 50 тыс. заявок для украинцев зарегистрированы для людей в возрасте от 26 до 40 лет, почти 40 тыс. для тех, кому от 41 до 65 лет, и около 25 тыс. - для людей до 26 лет.
48% заявок зарегистрированы для женщин.
Чаще всего заявки регистрировали для украинцев на работу в сельском хозяйстве (более 70%), в строительной сфере (менее 10%) и на домашние работы (около 3%).
Более 90% заявок было зарегистрировано на работу от трех до шести месяцев.
55% заявок зарегистрированы работодателями столичного Мазовецкого воеводства.
Справка УНИАН. Польские работодатели в прошлом году зарегистрировали по упрощенной системе трудоустройства - по которой можно работать шесть месяцев в году без официального разрешения - заявки на работу для 180 тыс. украинцев, что на 40 тыс., или почти на 30% больше показателей 2008 года.
В первый год действия упрощенной системы трудоустройства, которая введена польской властью в форме эксперимента для украинцев, белорусов и россиян с 20 июля 2007 года, украинцы получили 20 тыс. заявок.
Заявки для украинцев в общем количестве всех зарегистрированных для иностранцев составляли 93-91% в 2007 и 2008 годах и 96% - в 2009 году.