Губернатор возложил ответственность за дороги на сельсоветы

В Житомирской области все сельских дороги общей протяженностью 6,8 тыс. километров находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на губернатора области Сергея РЫЖУКА.

По его словам, дороги остаются вечной сельской проблемой в регионе.

"Помню, когда-то была программа "Сельская улица", по которой строилось много дорог", - напомнил С.РЫЖУК.

При этом он отметил, что большинство председателей сельсоветов не занимаются этим вопросом. "Сегодня большинство сельских председателей об этом и не вспоминает", - сказал он. "То ли их удовлетворяет это бездорожье, где передвигаться можно только в резиновой обуви", - добавил председатель Житомирской ОГА.

С.РЫЖУК также сообщил, что в регионе не во всех районах дороги, инженерные сооружения переданы на балансы сельсоветов и распорядился ликвидировать это упущение.

"Этот вопрос, прежде всего, должен волновать председателей сельсоветов", - подчеркнул губернатор.