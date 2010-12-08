25-летний мужчина погиб, нырнув в прорубь после бани

На Житомирщине в селе Паранино Емильчинского района в воде погиб 25-летний мужчина. Он нырнул в полынью, чтобы охладиться после бани, но переохлаждение оказалось избыточным – молодой человек от него погиб.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в отделе общественных связей Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Также, информирует ГУ МЧС Житомирщины, в тот же день трагедия произошла в селе Смолдерив Барановского района. Десятилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Смолка. Спасти его не успели, позже водолазы достали тело из воды.