25-летний мужчина погиб, нырнув в прорубь после бани
20:54, 08 декабря 2010Общество
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...а 10-летний мальчик провалился на реке
На Житомирщине в селе Паранино Емильчинского района в воде погиб 25-летний мужчина. Он нырнул в полынью, чтобы охладиться после бани, но переохлаждение оказалось избыточным – молодой человек от него погиб.
Об этом сегодня сообщили УНИАН в отделе общественных связей Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.
Также, информирует ГУ МЧС Житомирщины, в тот же день трагедия произошла в селе Смолдерив Барановского района. Десятилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Смолка. Спасти его не успели, позже водолазы достали тело из воды.
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