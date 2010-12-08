Медиа-профсоюз: руководство СТБ давит на журналиста Пашаева

Киевский независимый медиа-профсоюз считает незаконными действия руководства телеканала СТБ по переводу журналиста, председателя профсоюза “Медиа-фронт” Османа ПАШАЕВА на должность, которая не соответствует его профессии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза.

"Квалифицированного журналиста Османа ПАШАЕВА перевели на должность, которая не соответствует его профессии. Вполне очевидно, что за таким решением стоит стремление руководства СТБ расправиться с активистом антицензурного движения. Стремление Османа отстоять свои права приводит к скандалу, который уже привлекает внимание не только украинской, но и международной общественности", - говорится в сообщении профсоюза.

Киевский независимый медиа-профсоюз призывает руководство СТБ прекратить незаконные действия в отношении О.ПАШАЕВА и не превращать Украину в посмешище в глазах всего цивилизованного мира. В профсоюзе напомнили, что именно журналистские протесты "в свое время привели к Помаранчевой революции".

"Такие действия начальников СТБ полностью отвечают общегосударственной политике на свертывание свободы слова. Политическое руководство государства осуществляет давление на владельцев средств массовой информации, а те через менеджмент СМИ давят на журналистов, принуждая их освещать события под выгодным для власти углом зрения", - считают в Киевском независимом медиа-профсоюзе.