Как узнать лучшую новогоднюю витрину?

В Сумах объявлен городской конкурс на лучшее предприятие торговли, ресторанного хозяйства и быта по подготовке к Новогодним и Рождественским праздникам. Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ.

Конкурс планируют провести с 20 декабря по 19 января. Он пройдет в трех номинациях: «Лучшее предприятие торговли по подготовке к Новогодним и Рождественским праздникам», «Лучшее предприятие ресторанного хозяйства по подготовке к Новогодним и Рождественским праздникам», «Лучшее предприятие бытового обслуживания населения по подготовке Новогодних и Рождественских праздников».

При определении победителей будет учитываться несколько критериев: оформление внутренних помещений и фасадов, прилегающей территории, предновогодние акции, праздничная реклама и т.п. Кроме того, во внимание будет приниматься и участие предприятий в общественной жизни города.

Победители конкурса будут награждены грамотами городского головы и ценными подарками.